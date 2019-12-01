تكنولوجيا: صور حية لوحدة التحكم في الألعاب القادمة من سوني PLAYSTATION 5 مع DUALSHOCK 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت على تويتر أول الصور الحية لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة من سوني PLAYSTATION 5 مع DUALSHOCK 5 والتي تتوافق مع التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية.

يظهر DualShock 5 في التسريبات المصورة الحية اليوم بإختلاف واضح في التصميم عن DualShock 4، حيث لا يضم DualShock 5 شريط الإضاءة، كما تؤكد الصورة عن براءة إختراع نشرت في وقت سابق لسوني، في تصميم المشغلات، حيث تظهر R2 وL2 بالفعل بشكل واضح.

كما تشير التوقعات إلى أن DualShock 5 يأتي بميكروفونات مدمجة، إلا أن هذه الميزة لا تظهر في الصور الحية المسربة في الوقت الحالي، من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن DualShock 5 سيأتي بترقية في المواصفات والتصميم عن الإصدار السابق، مع تحسينات في المكبرات الصوتية.

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أيضاً من المتوقع أن تأتي البطارية بقدرة أعلى في الإصدار الجديد، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الشحن عبر منفذ USB C، مع وزن أكبر للإصدار الجديد، لذا نترقب مزيد من التفاصيل لنتعرف على تقنية سوني القادمة في الجيل الجديد من وحدة التحكم في الألعاب.

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