كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت على تويتر أول الصور الحية لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة من سوني PLAYSTATION 5 مع DUALSHOCK 5 والتي تتوافق مع التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية.
يظهر DualShock 5 في التسريبات المصورة الحية اليوم بإختلاف واضح في التصميم عن DualShock 4، حيث لا يضم DualShock 5 شريط الإضاءة، كما تؤكد الصورة عن براءة إختراع نشرت في وقت سابق لسوني، في تصميم المشغلات، حيث تظهر R2 وL2 بالفعل بشكل واضح.
كما تشير التوقعات إلى أن DualShock 5 يأتي بميكروفونات مدمجة، إلا أن هذه الميزة لا تظهر في الصور الحية المسربة في الوقت الحالي، من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن DualShock 5 سيأتي بترقية في المواصفات والتصميم عن الإصدار السابق، مع تحسينات في المكبرات الصوتية.
أيضاً من المتوقع أن تأتي البطارية بقدرة أعلى في الإصدار الجديد، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الشحن عبر منفذ USB C، مع وزن أكبر للإصدار الجديد، لذا نترقب مزيد من التفاصيل لنتعرف على تقنية سوني القادمة في الجيل الجديد من وحدة التحكم في الألعاب.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور حية لوحدة التحكم في الألعاب القادمة من سوني PLAYSTATION 5 مع DUALSHOCK 5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.