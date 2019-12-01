فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة أتاري قد أعلنت سابقاً عن نيتها العودة إلى سوق الأجهزة المنزلية من خلال الجهاز الجديد VCS و الذي يُحاكي تصميم الألعاب القديمة للشركة. هذا الجهاز سيُقدم ألعاب شركة أتاري القديمة، كما سيمتلك القدرة على تشغيل الموسيقى، تصفح الانترنت، تشغيل التطبيقات، و غير ذلك من المزايا.
بعد سلسلة من التأجيلات أكّدت الشركة أن الجهاز قد دخل في المرحلة الأخيرة قبل الإنتاج، و ذلك بعد أن تم جمع 2.3 مليون باوند لتمويل الجهاز عن طريق منصّة Indiegogo. الشركة تؤكد أن الجهاز سيصل إلى الزبائن قبل نهاية شهر مارس من العام القادم 2020، و لن يتم تأجيله هذه المرة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز Atari VCS يدخل المرحلة النهائية من قبل الإنتاج تمهيداً للإصدار في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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