جهاز Atari VCS يدخل المرحلة النهائية من قبل الإنتاج تمهيداً للإصدار في مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة أتاري قد أعلنت سابقاً عن نيتها العودة إلى سوق الأجهزة المنزلية من خلال الجهاز الجديد VCS و الذي يُحاكي تصميم الألعاب القديمة للشركة. هذا الجهاز سيُقدم ألعاب شركة أتاري القديمة، كما سيمتلك القدرة على تشغيل الموسيقى، تصفح الانترنت، تشغيل التطبيقات، و غير ذلك من المزايا.

بعد سلسلة من التأجيلات أكّدت الشركة أن الجهاز قد دخل في المرحلة الأخيرة قبل الإنتاج، و ذلك بعد أن تم جمع 2.3 مليون باوند لتمويل الجهاز عن طريق منصّة Indiegogo. الشركة تؤكد أن الجهاز سيصل إلى الزبائن قبل نهاية شهر مارس من العام القادم 2020، و لن يتم تأجيله هذه المرة.