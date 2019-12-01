Microsoft تؤكد من جديد أن الواقع الافتراضي ليس أولوية لإكس بوكس الجيل الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في لقاءٍ سابقٍ مع Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت عبر Stevivor، أكّد سبينسر أن تقنية الواقع الافتراضي ليست أولوية للإكس بوكس سكارليت لأن زبائن الإكس بوكس لا يطلبون التقنية أو غيرَ مُكترثين بها:

لديّ اعتراضات على تقنية الواقع الافتراضي، إنها انعزالية و أنا أُفكر في الألعاب كنشاط اجتماعي مُشترك. نحنُ نستجيب مع ما يطلبه زبائننا و لا يوجد أحدٌ يطالبنا باستعمال الواقع الافتراضي. مُعظم زبائننا يعلمون أنهم إن أرادوا الواقع الافتراضي فبإمكانهم الحصول عليه في أماكن أخرى. نحن رأينا حجمها على الحاسب الشخصي و في أماكن أخرى. Advertisements

لا أحد يبيع الملايين الملايين من وحدات الواقع الافتراضي حالياً.

حسناً، من خلال تويتر اعترضَ أحدُ المعجبين على كون التقنية فاشلة أو غير مدعومة، و ذكر أن شركات مثل Sony و Valve تدعم التقنية و تُطلق لها العديد من الألعاب، فيل سبنسر أعرب عن سعادته بكون ألعاب الفيديو سباقة تقنياً، و قال أنه خاض تجارب مُدهشة باستعمال تقنية الواقع الافتراضي، لكنه أكّد أنها ليست أولوية للإكس بوكس سكارليت حالياً (سكارليت هو الاسم الرمزي لإكس بوكس الجيل الجديد، و المتوقع إطلاقه في 2020).

حسناً، Mat Piscatella مُحلل NPD الشهير ذكر في سلسلة تغريدات جديدة على تويتر أنّه يتفق في الرأي مع فيل سبينسر، و أن البيانات تُشير إلى أن الإنفاق على التقنية ضئيل جداً و هي لا تُشكل شيئاً يُذكر من سوق الألعاب. Mat أكّد أن التوجه الحالي لسوق الألعاب قائم على تذليل الحواجز و العقبات التي تمنع المزيد من الزبائن من الدخول إلى الصناعة و تقنية الواقع الافتراضي بطبيعتها تُخالف ذلك.