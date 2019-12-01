فاطمة أيت طالب - دبي - في لقاءٍ سابقٍ مع Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس و ألعاب الويندوز لدى شركة مايكروسوفت عبر Stevivor، أكّد سبينسر أن تقنية الواقع الافتراضي ليست أولوية للإكس بوكس سكارليت لأن زبائن الإكس بوكس لا يطلبون التقنية أو غيرَ مُكترثين بها:
لديّ اعتراضات على تقنية الواقع الافتراضي، إنها انعزالية و أنا أُفكر في الألعاب كنشاط اجتماعي مُشترك. نحنُ نستجيب مع ما يطلبه زبائننا و لا يوجد أحدٌ يطالبنا باستعمال الواقع الافتراضي. مُعظم زبائننا يعلمون أنهم إن أرادوا الواقع الافتراضي فبإمكانهم الحصول عليه في أماكن أخرى. نحن رأينا حجمها على الحاسب الشخصي و في أماكن أخرى.
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لا أحد يبيع الملايين الملايين من وحدات الواقع الافتراضي حالياً.
حسناً، من خلال تويتر اعترضَ أحدُ المعجبين على كون التقنية فاشلة أو غير مدعومة، و ذكر أن شركات مثل Sony و Valve تدعم التقنية و تُطلق لها العديد من الألعاب، فيل سبنسر أعرب عن سعادته بكون ألعاب الفيديو سباقة تقنياً، و قال أنه خاض تجارب مُدهشة باستعمال تقنية الواقع الافتراضي، لكنه أكّد أنها ليست أولوية للإكس بوكس سكارليت حالياً (سكارليت هو الاسم الرمزي لإكس بوكس الجيل الجديد، و المتوقع إطلاقه في 2020).
حسناً، Mat Piscatella مُحلل NPD الشهير ذكر في سلسلة تغريدات جديدة على تويتر أنّه يتفق في الرأي مع فيل سبينسر، و أن البيانات تُشير إلى أن الإنفاق على التقنية ضئيل جداً و هي لا تُشكل شيئاً يُذكر من سوق الألعاب. Mat أكّد أن التوجه الحالي لسوق الألعاب قائم على تذليل الحواجز و العقبات التي تمنع المزيد من الزبائن من الدخول إلى الصناعة و تقنية الواقع الافتراضي بطبيعتها تُخالف ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر Microsoft تؤكد من جديد أن الواقع الافتراضي ليس أولوية لإكس بوكس الجيل الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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