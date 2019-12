تسريبات تؤكد أن Nintendo Switch في الطريق لكسب مبيعات شهر نوفمبر في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد المُسرّب الشّهير للمبيعات Benji و الذي أثبتَ أنه موثوق في العديد من المرات السابقة، بأن جهاز Nintendo Switch في طريقه للفوز بمبيعات شهر نوفمبر من هذا العام، و ذلك بفضل الأداء القوي لأحدث ألعاب سلسلة Pokemon و كذلك تواجد النموذج المحمول من الجهاز Lite بسعر أرخص ثمناً من الأساسي.

Benji أكّد أن السويتش في طريقه للتفوق على ما حققه في شهر نوفمبر من العام الماضي 2018، بينما يستمر أداء كل من البلايستيشن4 و الإكس بوكس في الانخفاض مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي. إن تحقق هذا بالفعل، فسيستمر Switch في التفوق على بقية الأجهزة في المبيعات خلال جميع أشهر هذا العام.

رغم ذلك أكّد Benji أن Playstation 4 قد حقق مبيعات قوية بفضل الحُزمة التي ضمت الجهاز بسعة 1TB بالإضافة إلى ألعاب God of War و Horizon و The Last of Us معاً بسعر 199$ فقط. كما حقق جهاز Xbox One S بالنموذج المُخصص للمبيعات الرقمية فقط دون مُشغل أقراص أداءً قوياً هو الآخر.