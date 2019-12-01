شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق أول مستكشف للقمر فى مثل هذا اليوم من عام 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين فى ذات اليوم 1 من ديسمبر 2013، أول مهمة لها في الهبوط على سطح القمر، من خلال إرسال مستكشف Yutu على متن مركبة الهبوط بمهمة Chang'e 3 على سطح القمر، وذلك من مركز إطلاق القمر الصناعي Xichang على صاروخ Long March 3B المعدل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سميت المهمة باسم "change"، فى إشارة إلى ألهة القمر في الأساطير الصينية، وجاء اسم المستكشف من مرافق لآلهة القمر.



المستكشف القمرى

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ووصلت المهمة إلى مدار بعد خمسة أيام من إطلاقها وهبط على سطح القمر بعد أسبوع واحد في 14 ديسمبر، وكانت أول مركبة فضائية تقوم بهبوط ناعم على سطح القمر منذ 37 عامًا.

كما خرجت المركبة الفضائية الصغيرة Yutu ذات الست عجلات من المركبة الفضائية بعد ساعات قليلة من الهبوط، لتصبح أول روبوت يتجول على سطح القمر منذ عام 1973.