شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 مزايا جديدة بتطبيق واتس آب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تطبيق واتس آب 3 مزايا جديدة إلى مستخدميه، ورصد موقع "لايف منت" التقنى المتخصص أن "واتس آب" طرح ميزاته الجديدة فى تحديث عبر منصتى أندرويد وآى أو إس، وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

طرح "واتس آب" التحديث الجديد بصورة حصرية حاليا عبر نظام تشغيل "آى أو إس" على هواتف آيفون على أن يطرح فى نظام أندرويد فى وقت لاحق، والذى يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر واتس آب وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية فى إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصال آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

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تحديث "واتس آب" الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل أندرويد، ويؤدى إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.

كما يمنح "واتس آب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدءا من ساعة واحدة وحتى سنة كاملة.

طرح واتس آب عبر نظامى تشغيل أندرويد وآى أو إس ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.