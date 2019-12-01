شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حقيقة الأطباق الفضائية الطائرة بسماء روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مراقبو السماء في روسيا عن مشاهدة جسم غريب على شكل ريشة تومض طوال الليل، وكأنها أطباق فضائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، ففي البداية، كان يخشى أن يكون الكائن نيزك، بعد أن امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي عبر العديد من المناطق الزمنية في روسيا وأيضاً في كازاخستان بالصور المذهلة للكائن الغامض، بينما كان يتصاعد في الصباح الباكر.



اطباق فضائية 1

ولكن في وقت لاحق أصبح من الواضح أن الأجسام الغريبة لم تكن أطباق فضائية أو صخرة من الفضاء، بل كانت عبارة عن اختبار تجريبي لصاروخ باليستي توبول- إم العابر للقارات من جانب قوات الصواريخ الاستراتيجية التابعة لفلاديمير بوتين.

Advertisements

فقد تطابق توقيت اختبار الصاروخ مع مشاهدات الكائن غير العادي في السماء، وهذا الصاروخ هو Topol-M، نظام صاروخي استراتيجي عابر للقارات تم تطويره في نهاية الحقبة السوفيتية.



اطباق فضائية 2

وهذا الصاروخ قادر على حمل رأس حربي 800 كيلو طن بقوة مدمرة تبلغ 800000 طن من مادة تي إن تي، أى ما يساوى 40 مرة القوة المدمرة للقنبلة الذرية التى انفجرت فوق ناجازاكي باليابان في عام 1945.