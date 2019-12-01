تكنولوجيا: هواوي تطلق راوتر A2 بميزة دعم تقنية NFC للبيع بسعر 57 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي مؤخراً عن جهاز راوتر A2 الذي يعد أول أجهزة الراوتر بميزة دعم تقنية NFC عن طريق لمسة واحدة، واليوم تعلن الشركة رسمياً عن بدء بيع الجهاز بسعر 57 دولار.

بدأت شركة هواوي أولى خطواتها في تطوير تقنية البيت الذكي مع جهاز راوتر A2 الذي أعلن عنه رسمياً منذ بضعة أيام، واليوم ينطلق الجهاز للبيع على موقع الشركة الرسمي.

مواصفات جهاز راوتر A2

يتميز راوتر A2 بتصميم إسطواني بإرتفاع 210مم، مع وزن 580 جرام، كما يأتي الراوتر بقوة حوسبة 12880DMIPS، مع ذاكرة عشوائية 256 ميجا بايت رام، أيضاً يضم الجهاز معالج رباعي الأنوية بتردد 1.4GHz، كما يضم 3 شرائح Lingxiao Wi-Fi، مع عدد 6 من مقوي الإشارة.

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كما يدعم راوتر A2 ميزة تسارع الألعاب على الهواتف الذكية، وأيضاً تسارع التصفح والألعاب على شبكة الإنترنت، هذا إلى جانب دعم إتصال الأجهزة الذكية بآداء أسرع وأكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يدعم راوتر A2 ثلاثة من النطاق الترددي 2.4GHz، و5GHz في النطاق الترددي المنخفض، و 5GHz في النطاق الترددي المرتفع.

كما يأتي راوتر A2 بميزة دعم النقر السريع للإتصال بشبكة الإنترنت، مع معايير أعلى للحماية عند الإتصال بشبكة الإنترنت، ويتاح الجهاز الآن للبيع عبر موقع هواوي الرسمي وبعض متاجر البيع بالتجزئة بسعر 57 دولار.

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