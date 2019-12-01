شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أتارى" للألعاب ترد على الشائعات.. وتؤكد موعد إطلاق جهازها المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التأخيرات، التى أثارت الكثير من الجدل والمخاوف، أعلنت شركة "أتاري" للألعاب الإلكترونية، أنها فى "المراحل النهائية من عملية ما قبل الإنتاج" لجهازها المنتظر أتارى "فى سى إس".

وكانت أتارى قد أعلنت فى أواخر عام 2017 عن عزمها إنتاج جهاز جديد أطلقت عليه اسم "أتارى بوكس"، قبل أن تؤجل حملة تمويل التى اعتمدت عليها من محبيها عبر موقع "Indiegogo"، إلى صيف 2018، وتغير اسم الجهاز إلى "أتارى فى سى إس، حسب سكاى نيوز.

بعد أن جمعت الشركة 2.3 مليون جنيه إسترلينى من خلال حملة التمويل الجماعية، كان من المفترض أن تصدر جهازها الجديد فى مارس 2019، قبل أن تعيد تأجيل الموعد مرة أخرى حتى مارس 2020.

وأثارت عمليات التأجيل المتكررة مخاوف محبى الشركة ومموليها، إلا أن القلق وصل إلى ذروته الشهر الماضى، بعد أن أعلن أحد أبرز العاملين على الجهاز الجديد فى الشركة، ويدعى روب ويات، رحيله، مدعيا أن أتارى تدين له ولشركته، كونها لم تدفع فواتير لمدة تزيد على 6 أشهر، وفق ما ذكر موقع "جيمز إندستري".

من جانبه، نشر مدير العمليات فى مشروع أتارى فى سى إس، مايكل آرتز، منشورا مطولا، أكد فيه أن إطلاق الجهاز الجديد "وشيك"، وأن ممولى المشروع على موقع Indiegogo سيتلقون أجهزتهم الخاصة قبل نافذة إصدار مارس، إلى جانب "مكافأة إضافية على صبرهم".

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وقال آرتز إن تأجيل مارس 2019 كان "لتحسين أداء الجهاز وعمره، وجعله أفضل وأكثر هدوءا، وتعديل عصا التحكم بعد إجراء اختبارات مكثفة".

وأضاف: "أتارى ستضع دائما الأولوية فى تقديم منتج عالى الجودة، فهو أمر أهم من أن تلتزم بمهلة زمنية فرضتها على نفسها".

يشار إلى أن آخر جهاز للشركة توفر فى أسواق أميركا الشمالية عام 1993 تحت اسم "أتارى جاجوار".