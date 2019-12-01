شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن اثنين من الكويكبات المهددة بالاصطدام بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت وكالة ناسا الأمريكية اثنين من الكويكبات التي يمكن أن تكون في مسار تصادمى مع كوكبنا، حيث تحتفظ وكالة الفضاء بقاعدة بيانات تسمى Sentry تحتوي على تفاصيل عن جميع صخور الفضاء مع فرصة للتحطم على الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، يتم تحديث هذه القائمة في كل مرة يتم اكتشاف كائن جديد يمكن أن يصل إلى كوكب الأرض، وفي الأشهر الستة الماضية وحدها، تم اكتشاف صخرتين منفصلتين يمكن أن تصطدم بنا.

ويسمى الكويكب الأول 2019 ND7، ويبلغ عرضه نحو 200 متر، وهو كبير بما يكفي للقضاء على مدينة بأكملها، ويمكن أن يكون أكبر من النيزك الذى انفجر فوق تونجوسكا بروسيا في عام 1908، والذى تسبب في انفجار بواقع 15 ميجا طن، وهو ما يزيد بنحو 1000 مرة عن انفجار القنبلة الذرية التي أُسقطت على هيروشيما باليابان.

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أما عن الكويكب الثاني، فإنه يسمى 2019 WG2، وقد تمت ملاحظته هذا الشهر، فإنه أصغر بكثير ويمتد إلى 35 متراً فقط، ومع ذلك، هذا لا يزال يمكن أن يسبب انفجار ضخم، ولكن فرصة حدوثه صغيرة جدًا.

وهناك فرصة لوقوع 2019 ND7 على الأرض بين عامى 2117 و 2097 في 20 مناسبة مختلفة ، في حين أن 2019 WG2 قد يصل بين عامى 2098 و 2119 في 56 مرة مختلفة، ويعد الخطر الأمر فى الحالتين ضعيف ولكنه موجود.