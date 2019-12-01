شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع أمريكى: مصر توفر الكهرباء لمواطنيها بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع أمريكى أن مصر توفر الكهرباء لكامل سكانها بنسبة 100%، وذلك في الوقت الذى يوجد فيه ما يصل إلى 1.2 مليار شخص بنسبة 16% من سكان العالم يعيشون بدون هذه الضرورة الأساسية.

مصر فى المقدمة

وبحسب التقرير المنشور على موقع visualcapitalist الأمريكى المتخصص في الإحصاءات والدراسات البحثية، فإن مصر تقع ضمن فئة الدول التى يمكن لكامل سكانها الوصول إلى الكهرباء، وتشاركها في ذلك كل من تونس والجزائر والمغرب فقط في القارة الإفريقية.

بينما يحصل 84% من سكان جنوب أفريقيا على الكهرباء، فيما توفر ليبيا 75% من الكهرباء تقريبا.

أما بقية الدول الأفريقية فتتراوح من 9% في برواندي، و13% مالاوي، 33% لتنزانيا و 54% لنيجريا.

معدل انتشار الطاقة حول العالم

وتملتك غالبية دول العالم ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الصين والبرازيل والولايات المتحدة ما نسبته 100% من الوصول إلى الكهرباء.

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فيما تقترب الهند بسرعة من هذا المعيار للوصول، حيث قطعت الدولة خطوات كبيرة في فترة زمنية قصيرة ، حيث قفزت من معدل الوصول إلى 70 ٪ إلى 93 ٪ في عقد واحد.

لكن في نفس الوقت نجد أن كوريا الشمالية ظاهرة واضحة في شرق آسيا، حيث أنها تصل للكهرباء بنسبة 44% فقط، بينما كوريا الجنوبية لديها وصول كامل للكهرباء ، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان كوريا الشمالية يعيشون في فقر في الطاقة.

الكهرباء في أفريقيا

في عام 1995 ، كان 20٪ فقط من سكان إفريقيا جنوب الصحراء يحصلون على الطاقة، في حين أن رقم اليوم أعلى من 40 ٪ ، فإن هذا لا يزال يعني أن حوالي 600 مليون شخص في المنطقة يعيشون دون الحصول على الكهرباء.