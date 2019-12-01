شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأولى عالميا.. أستراليا تضع كاميرات مراقبة لرصد استخدام المحمول أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أستراليا كأول دولة في العالم بوضع كاميرات لرصد استخدام السائقين الهواتف المحمولة أثناء القيادة اليوم الأحد نقلا عن سلطات النقل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بهدف خفض عدد حوادث الطرق بواقع الثلث خلال عامي، وفقا لما تم نشره بموقع "العربية نت ".

ومن جانبه، أوضح مايكل كوربوي، مساعد مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن الهدف من وضع الكاميرات نظام لتغيير الثقافة".

وتقول هيئة النقل بالولاية، إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف المحمولة ستعمل يومياً على مدار الأربع والعشرين ساعة، وفي كل الأحوال المناخية لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف المحمول. لافتة إلى أن القانون في نيو ساوث ويلز الاتصال أو استقبال مكالمات صوتية أثناء قيادة السيارة، ولكن شريطة استخدام السماعات. ويحظر القانون كل الاستخدامات الأخرى للهاتف المحمول أثناء القيادة مثل مكالمات الفيديو واستخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير.

Advertisements

وأضافت هيئة النقل بالولاية إن كاميرات اكتشاف الهاتف المحمول تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور ورصد الاستخدام غير القانوني للهاتف.

وأشارت الهيئة، إلى أنه خلال أول ثلاثة أشهر بعد تشغيل أنظمة الرصد سيتم توجيه رسائل تحذير لقائدي السيارات المخالفين. وبعد ذلك ستكون العقوبة غرامة معيارية تبلغ 344 دولارا أستراليا (233 دولاراً) وغرامة قدرها 457 دولاراً أسترالياً (310 دولارات) في مناطق المدارس.

وأوضح التقرير، أن الإحصاءات الرسمية أشارت إلى أن 329 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في حوادث طرق بولاية نيو ساوث ويلز مقابل 354 شخصا خلال سنة 2018 كلها. وتريد الولاية خفض عدد قتلى حوادث الطرق 30% بحلول 2021.