تكنولوجيا: ZTE تكشف عن تفاصيل تحديث واجهة MiFavor 10 OS الذي يرتكز على نظام Android 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE مؤخراً عن تحديث واجهة MiFavor 10 OS الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10، كما إستعرضت الشركة تفاصيل مميزات الإصدار الجديد من الواجهة على Weibo.

الرموز ونمط الثيم المظلم

تقدم شركة ZTE نمط الثيم المظلم في الإصدار الجديد من واجهة MiFavor، لتسير على خطى الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، حيث من المقرر أن يدعم نمط الثيم المظلم المستخدمين بخلفية مميزة باللون الأسود للواجهة مع نصوص باللون الأبيض لدعم المستخدم بواجهة واضحة في الإضاءة المنخفضة وغير مرهقة للعين.

كما أعادت ZTE تصميم الرموز الخاصة بالتطبيقات في واجهة MiFavor 10 OS، مع أكثر من 1600 نظام للرموز، مميزة بزوايا دائرية، لدعم المستخدم بتجربة أفضل في عرض الأيقونات.

كما تجلب الواجهة أكثر من 80 نظام في رموز التطبيقات مميزة بمؤثرات حركية طفيفة، هذا إلى جانب تحسينات في منحنيات الحركة في واجهة MiFavor 10 التي تأتي الآن بحركة إنسيابية في التنقل والإيماءات.

الثيمات والخلفيات

تأتي واجهة MiFavor 10 الآن مع خلفيات ديناميكية تتميز أغلبها بظلال داكنة تتوافق مع نمط الثيم المظلم، كما تضم الواجهة الجديدة عدد 6 من الثيمات للإختيار من بينها مع رموز خاصة بها.

الإشعارات المميزة بالنافذة العائمة

تقدم ZTE تجربة جديدة لعرض الإشعارات في واجهة MiFavor 10، حيث تظهر الإشعارات في نافذة منبثقة عائمة في الواجهة، أي بتجربة تحاكي ما قدمت سامسونج في واجهة One UI.

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كما تأتي الإشعارات العائمة بنافذة أخرى منبثقة للوحة المفاتيح لدعم المستخدم في الرد على الرسائل المستلمة في تطبيقات التواصل الإجتماعي على سبيل المثال، حيث من المقرر أن تظهر الإشعارات العائمة عند عرض الفيديو بملء الشاشة على سبيل المثال.

التحكم الصوتي والإدراك الذكي للشاشة

يمكن لواجهة MiFavor 10 الآن إدراك محتوى الشاشة وذلك عن طريق الضغط المطول على الشاشة باثنان من الأصابع ليحصل المستخدم على تجربة تحاكي مساعد جوجل الرقمي.

ويمكن لميزة إدراك محتوى الشاشة أن تدعم المستخدم في إظهار أدوات التحرير على سبيل المثال عند إلتقاط الصور أو النصوص، كما يمكن للواجهة أن تعرض الصور المطابقة لما يعرض على الشاشة من شخصيات أو منتجات، أيضاً تؤكد ZTE على إمكانية التحكم في الشاشة بشكل كامل بالأوامر الصوتية، والتمرير أيضاً في الواجهة بالأوامر الصوتية.

ترقية جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي

تأتي الواجهة الجديدة بترقية لتقنية الذكاء الإصطناعي مع Z-Booster 2.0، كما تدعم الواجهة تحسينات في آداء الألعاب، مع إستجابة أسرع، أيضاً يمكن ملاحظة الآداء السريع في إطلاق التطبيقات.

يمكن أيضاً لواجهة MiFavor 10 أن تدعم المستخدم بمميزات أخرى مثل تصنيف الصور بشكل تلقائي، إدراك عرض الوثائق على الشاشة وتصحيح الزوايا، مع ميزة جديدة في مكالمات الطوارئ.

يذكر أن شركة ZTE قد أكدت على دفع واجهة MiFavor 10 الجديدة لهاتف Axon 10 Pro في إصدار 5G وأيضاً 4G، هذا إلى جانب هاتف ZTE Blade V10 وZTE Axon 9 Pro، إلا أن الشركة لم تحدد جدولها الزمني لدفع التحديث.

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