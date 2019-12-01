شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المفوضية الأوروبية تحقق فى طريقة جمع جوجل للبيانات واستخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المفوضية الأوروبية، إن مسؤولى مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى يحققون فى جمع جوجل بيانات، يعتقدون أنها تستخدم بطريقة غير شرعية.

وأضافت المفوضية الأوروبية، أن أكثر محرك بحث على الإنترنت شعبية فى العالم ما زال تحت نظرها، على الرغم من الغرامات القياسية التى فرضت عليه فى السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت "رويترز"، الأحد.

ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة فى كل من أوروبا والولايات المتحدة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا المهيمنة للبيانات والاستفادة منها، مثل جوجل.

وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، إنها تسعى للحصول على معلومات عن كيفية وسبب جمع محرك جوغل التابع لشركة ألفابيت البيانات.

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وقالت اللجنة لـ"رويترز" فى رسالة عبر البريد الإلكترونى، إن "المفوضية أرسلت استفسارات فى إطار تحقيق مبدئى فى ممارسات جوجل فيما يتعلق بجمع جوجل للبيانات واستخدامها. التحقيق المبدئى مستمر".

وتظهر وثيقة تركيز الاتحاد الأوروبى على البيانات المرتبطة بخدمات البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت والخدمات الإعلانية الإلكترونية التى تستهدف قطاعات معينة والخدمات التى تُقدم عن طريق تسجيل الدخول، وبرامج تصفح الإنترنت.

وكانت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبى مارغريت فيستاغر قد فرضت غرامات زادت فى مجملها عن 8 مليارات يورو على شركة جوجل خلال العامين الماضيين، وأمرتها بتغيير أساليبها.

وقالت جوجل إنها تستخدم البيانات لتحسين خدماتها، وإن بوسع المستخدمين إدارة وحذف ونقل بياناتهم فى أى وقت.