تكنولوجيا: رصد هاتف iQOO Neo في TENAA برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التسريبات السابقة إلى تطوير Vivo لإصدار جديد من هاتف iQOO Neo بمعالج Snapdragon 855 Plus، وفي تسريبات جديدة من TENAA كشف عن تصميم ومواصفات الهاتف.

جاء إصدار Vivo الأول من هاتف iQOO Neo برقاقة معالج Snapdragon 845، ومن ثم قدمت الشركة إصدار جديد برقاقة معالج Snapdragon 855، ومن جديد تستعد الشركة لترقية المعالج في هذه السلسلة.

ولقد جاء هاتف iQOO Neo 855 مع ترقية في تقنية الشحن السريع، مع ترقية أيضاً في كاميرة السيلفي، إلا أن المواصفات الأخرى في الهاتف لم يطرأ عليها أي تغيير.

وتأتي تسريبات TENAA اليوم بتفاصيل عن إصدار الشركة القادم من السلسلة الذي يأتي مع رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، حيث يعرف الهاتف الآن بنموذج رقم V1936AL.

كما يظهر هاتف iQOO Neo 855+ في التسريبات بقياسات 159.53 في 75.23 في 8.13مم، مع وزن 198.5 جرام، أيضاً لا تختلف بعض المواصفات الأخرى عن الإصدارات السابقة، حيث يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش، مع مستشعر للبصمة في الشاشة.

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أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي.

وتتميز الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، من جانب أخر يدعم الهاتف نفس سعة البطارية المميزة للإصدار السابق 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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