شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أمازون الذكى يوفر للأطفال مفاجآت الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أمازون لاحتفالات الكريسماس عبر مساعدها الذكى الذى سيعمل على تقديم بعض المفاجآت للأطفال، منها رسائل من سانتا كلوز فى حال السؤال عن "كم يوما حتى عيد الميلاد".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأشخاص الذين يسألون الجهاز " كم يوما حتى عيد الميلاد؟" سوف يتم إجابته عليهم ثم يسأله مساعد أليكسا "هل ترغب في سماع تحديث من صديقي العزيز سانتا؟".

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ومن هنا تسمع رسالة من سانتا نفسه بلهجة احتفالية على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، ففي الرسالة، يعد الأطفال بتحديثات مستقبلية ويشرح كيف يستعد لأكثرأيامه ازدحاما في السنة.

ففي رسالة اليوم على سبيل المثال، ستكون "أنه كان يصنع فطائراللحم مع السيدة كلوز في القطب الشمالي"، ويقول إنه متحمس للغاية لعيد الميلاد، لقد كان يغنى أغنية فطيرة اللحم ولا يمكنه انتظارعيد الميلاد"، فبمجرد سؤال أليكسا عن عدد الأيام المتبقية حتى عيد الميلاد وسوف يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في تلقي رسالة من سانتا. واستجاب الآلاف مع الشكرلاطلاعهم على المتعة الاحتفالية المجانية التي ستقوم بتسلية أطفالهم.