شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز 5 أحداث فى الفضاء هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت العديد من الأحداث هذا الأسبوع فى الفضاء، والتى شملت على تجارب علمية واكتشافات وعمل مستمر للمركبات الفضائية، وهنا نقدم لك أبرزها وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى.

1- انطلق رواد محطة الفضاء الدولية فى عملية سير فى الفضاء من أجل إصلاح تجربة تخص المادة المظلمة، حيث أكمل اثنان من رواد إكسبيديشن 61 رحلة سير صعبة في الفضاء الأسبوع الماضي.

2- لا تزال عاصفة كوكب المشتري المميزة تنكمش ولكنها لن تختفى بحسب العلماء، حيث أظهرت الصور التي التقطت في مايو ويونيو من هذا العام رقائق حمراء تتدفق من بقعة حمراء كبيرة للمشتري، أشارت هذه الملاحظات إلى أن العاصفة كانت تتقلص بفعالية، إلا أن العلماء أكدوا أنها لا تزال قوية تحت التغطية السحابية السطحية.

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3- اعترفت الهند بتحطم مركبة الهبوط الخاصة بها "فيكرام" على سطح القمر بعد أن فقدت الاتصال بها خلال عملية الهبوط جراء مشكلة فى المكابح بسحب ما تم ذكره من الوكالة الفضائية الهندية.

4- استكمال البحث عن حياة غريبة في العقد الجديد، فالعلماء يؤكدون أنه يمكن للتقارب بين التقنيات الأرضية والفضائية واكتشافات الكواكب الخارجية المتزايدة بسرعة، أن يؤدي إلى اكتشاف الحضارات الغريبة المحتملة.

5- بعثة انسايت تحتفل بذكرى وصولها إلى المريخ، حيث مر عام كامل منذ هبوطها، وتعمل المركبة على استكشاف المناطق الداخلية من الكوكب.