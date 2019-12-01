شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة حرق النفايات بدلا من تدويرها تتزايد فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه قد تم حرق النفايات المنزلية أكثر مما تم إعادة تدويرها فى إنجلترا العام الماضي، على الرغم من هدف الحكومة لتقليل كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى المحارق، وهو ما يثير مشكلة كبيرة بشأن أهداف المناخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم إرسال أكثر من نصف إجمالي النفايات المنزلية فى إنجلترا إلى المحارق العام الماضي على الرغم من هدف الحكومة لإعادة التدوير.

كما أنه من بين 22 مليون طن من النفايات المنتجة في عام 2018 تم حرق 11.2 مليون طن، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra).

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وكانت الكمية المعاد تدويرها 9.8 مليون طن، أى ما يساوى 44.7% من جميع النفايات المنتجة، وهو الفرق الذى يوجد بعدة نقاط مئوية أقل من هدف الحكومة لإعادة التدوير البالغ 50%.

وانخفض معدل إعادة التدوير في عام 2018 بمقدار 300000 طن عن العام السابق وأقل من مليون طن عن معدل إعادة التدوير لعام 2016.

كما زادت كمية النفايات المرسلة إلى المحارق بمقدار 400،000 طن من 10.8 مليون إلى 11.2 مليون طن بين عامى 2017 و 2018.