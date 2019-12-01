شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو جديد يرصد سيارة تسلا الجديدة Cybertruck خلال سيرها على أحد الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم مشاهدة سيارة تسلا الجديدة Cybertruck، وهي تسير على أحد الطرق العامة في الولايات المتحدة للمرة الأولى، على الرغم من أن الشركة قالت إنها لن تبدأ إنتاجها في الوقت الراهن.

وقد شارك أحد مستخدمي Instagram مقطع فيديو للشاحنة الكهربائية يتبعه نموذج تسلا 3 في أحد شوارع هاوثورن بالقرب من مقر سبيس إكس في كاليفورنيا، بحسب موقع اندبندنت البريطانى.

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وكان إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX مؤخرا أنه تم تقديم أكثر من 250،000 طلب مسبق لـ Cybertruck، على الرغم من أنه لم يكشف بعد عن موعد الإصدار المحدد.

فيما يتطلب الطلبات المسبقة دفعة مقدمة بقيمة 100 دولار، مما يعني أن Tesla قد حققت أكثر من 25 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من كشف النقاب عنها، وقيل إن الإنتاج للمركبة المستقبلية سيبدأ في مرحلة ما في عام 2021، مع تنفيذ الطلبات في وقت لاحق من ذلك العام أو أوائل عام 2022.

وبحسب التقرير فإن السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ وسحب الأحمال الثقيلة.