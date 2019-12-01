شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" قد تمنح المشترين لهواتف "آيفون 12" سماعات AirPods هدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد سماعات AirPods واحدة من أكثر الهدايا شعبية في موسم العطلات خلال هذا العام، إلا أن أحدث شائعة تشير إلى أن شركة أبل تعتزم منح كل مشتري لهاتف أيفون 12 خلال العام المقبل واحدة مجانًا.
وبحسب تقرير موقع Digitimes التقني، فإن أبل تفكر بشكل جدي في توزيع سماعة AirPods بشكل مجاني مع iPhone 12 العام المقبل، على غرار ما تقوم به بعض الشركات المنافسة التى تمنح المستخدمين سماعات مجانية مع هواتفها الذكية الراقية.
وعلى الرغم من أن الأداء القوي لجهاز iPhone 11 هذا العام يشير إلى أن أبل لا تحتاج إلى أي مساعدة فيما يتعلق بتحسين المبيعات، لكن من المحتمل أن 5G iPhone 12 سيفتح مكانًا جديدًا عندما يتعلق الأمر بالتسعير.
كذلك تري بعض الأراء أن أبل تنتهج هذا الطريق نظرا لخلفية السنوات الثلاث الأخيرة من انخفاض مبيعات أيفون والتي تشير إلى أن العام المقبل قد لا يكون مثمراً بالنسبة لشركة آبل مثل عام 2019، مما يجعل الهدية بالنسبة للمشترين مهمة أيضًا.
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