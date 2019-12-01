تكنولوجيا: تفاصيل العثور على خلايا عمرها 609 ملايين عام ولغز تحديد نوعها

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد يكون أول جنين حيواني معروف، أو مجرد مجموعة من البكتيريا، فيعتقد البعض أن الحفرية، التي تظهر تحت المجهر مئات الآلاف من الخلايا التي تم تجميعها معًا، هي جنين مبكر.
حفرية الخلايا
كما يعتقد الباحثون في جامعة هارفارد أن الجنين ينتمي إلى مخلوق يسمى Caveasphaera - عاش في الصين قبل 609 ملايين عام.
وبعد أن أكملوا مؤخرًا دراسة على مئات من حفريات Caveasphaera، باستخدام الأشعة السينية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، يعتقد الباحثون أن الخلايا يمكن أن تكون نسخة أولية من الحيوان.
الخلايا المتحجرة
ويوفر هذا الأمر للعلماء الفرصة لكشف عن تفاصيل مفقودة عن تاريخنا التطوري وأصل الحيوانات وكيف تطورت الأنواع لتصبح متنوعة وراثياً، وذلك فى حال تم التأكيد على أنها خلايا جنين من خلال البحث والدراسة.
وقال أندرو كنول من جامعة هارفارد، إن كرات الخلايا كانت بالتأكيد أشياء لم نرها من قبل، مضيفًا: "هذه الأشياء يمكن أن تكون حيوانات".
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