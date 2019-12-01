شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل العثور على خلايا عمرها 609 ملايين عام ولغز تحديد نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العثور على حفرية عبارة عن كرة متحجرة من الخلايا في موقع اكتشاف يسمى Doushantuo Formation في مقاطعة Guizhou في جنوب الصين، إلا أنه ليس واضح إذا كان جنين حيوان أو مجرد كرة من البكتيريا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد يكون أول جنين حيواني معروف، أو مجرد مجموعة من البكتيريا، فيعتقد البعض أن الحفرية، التي تظهر تحت المجهر مئات الآلاف من الخلايا التي تم تجميعها معًا، هي جنين مبكر.



حفرية الخلايا كما يعتقد الباحثون في جامعة هارفارد أن الجنين ينتمي إلى مخلوق يسمى Caveasphaera - عاش في الصين قبل 609 ملايين عام. Advertisements وبعد أن أكملوا مؤخرًا دراسة على مئات من حفريات Caveasphaera، باستخدام الأشعة السينية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، يعتقد الباحثون أن الخلايا يمكن أن تكون نسخة أولية من الحيوان.



الخلايا المتحجرة

ويوفر هذا الأمر للعلماء الفرصة لكشف عن تفاصيل مفقودة عن تاريخنا التطوري وأصل الحيوانات وكيف تطورت الأنواع لتصبح متنوعة وراثياً، وذلك فى حال تم التأكيد على أنها خلايا جنين من خلال البحث والدراسة.

وقال أندرو كنول من جامعة هارفارد، إن كرات الخلايا كانت بالتأكيد أشياء لم نرها من قبل، مضيفًا: "هذه الأشياء يمكن أن تكون حيوانات".