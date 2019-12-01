شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار بطارية سيارة كهربائية فى الصين خلال شحنها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت بطارية لسيارة كهربائية أثناء شحنها في متجر بالصين.

وبحسب موقع اندبندنت البريطانى، فقد تم التقاط فيديوعن الحادث بواسطة الكاميرات الأمنية في المتجر، والتي تكشف عن اللحظات التي بدأت فيها البطارية في إصدار دخان وذلك خلال وقوف موظف في مكان قريب.

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وفي غضون ثوان انفجرت البطارية وظهر لهب كبير، ملأ المحل بالدخان وتسبب في فرار الأشخاص القريبين، وقد حذرت سلطات مكافحة الحرائق والإنقاذ التابعة لوزارة إدارة الطوارئ، الناس من شحن البطاريات الكبيرة داخل منازلهم.

وقد أثارت البطاريات عالية السعة المستخدمة في السيارات الكهربائية مخاوف في السنوات الأخيرة في أعقاب العديد من الحوادث البارزة.

فيما بدأت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة مؤخرًا تحقيقًا مع شركة تسلا بسبب مخاوف من أن تكون عيوب البطارية في سياراتها الكهربائية قد أدت إلى نشوب حرائق، حيث يزعم أن هذه العيوب تتعلق بـ "حرائق البطاريات ذات الجهد العالي والتي لا تتعلق بتصادم البطارية أو تلفها" ، وفقًا للوكالة الفيدرالية.