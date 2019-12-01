جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية

تحاول جوجل حماية مستخدميها بعد سنوات من عرضها لإعلانات عن علاجات الخلايا الجذعية المشكوك فيها، وذكرت الشركة أنها ستتوقف عن السماح للجهات الضارة بنشر إعلانات جوجل التي تحاول الاستفادة من الأفراد عبر تقديم علاجات خادعة غير مختبرة.

وتحظر سياسة جوجل الإعلانية الجديدة للرعاية الصحية والأدوية الإعلان عن تقنيات طبية غير مثبتة أو تجريبية مثل معظم علاجات الخلايا الجذعية.

وبالرغم من أن الخلايا الجذعية المزروعة قد تنقذ حياة المريض، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد حذرت المستهلكين في شهر سبتمبر من أن بعض عيادات الخلايا الجذعية توفر علاجات مخادعة.

هذا وتوجد أنواع مختلفة من علاجات الخلايا الجذعية في مراحل مختلفة من التطور، مثل عمليات زرع الخلايا الجذعية لنخاع العظام، لكن العديد من عيادات الخلايا الجذعية تقدم علاجات غير معتمدة ولا يوجد دليل تجريبي عليها.

وتم استثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعة الخلايا الجذعية في السنوات الخمسة عشر الماضية، وعانى المرضى الذين عولجوا من قبل العيادات التي تبيع علاجات غير قانونية من الأورام والالتهابات والموت.

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وجذبت هذه العيادات جزءًا كبيرًا من المرضى عن طريق إعلانات جوجل، والتي أبلغت عن زيادة في الإعلانات التي تروج لعلاجات وهمية، دون أن تكشف عن الأرقام الدقيقة للإعلانات أو عدد المستخدمين الذين نقروا عليها.

ويساعد الإعلان الرقمي في تغذية شبكة الإنترنت المفتوحة للناس في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لمليارات الأشخاص طرح الأسئلة والعثور على إجابات واكتشاف أفكار جديدة.

وقال أليكس كراسوف Alex Krasov، المتحدث باسم جوجل: إن تطبيق السياسة الجديدة بدأ في نهاية شهر أكتوبر، موضحًا أن نظام الإعلانات الرقمية لا يمكن أن يزدهر إلا إذا كان مكانًا آمنًا وجديرًا بثقة المستخدمين.

يذكر أن هناك اختلافًا كبيرًا بين إعلانات العيادات غير المنظمة وإعلانات توفير متطوعين للتجارب السريرية المشروعة التي توجد في المراكز الطبية والأكاديمية وتمولها الوكالات الحكومية أو الجامعات.