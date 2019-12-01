شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعتمد قوانين جديدة لتجريم فيديوهات الـ Deepfakes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن الصين أصبحت تعتبر الآن نشر فيديوهات deepfakes جريمة قانونية، حيث صدر تشريع جديد في الصين سيدخل حيزالتنفيذ بداية العام المقبل يعتبر كل من ينشر مقاطع فيديو مزيفة بطريقة deepfakes ولم يفصح عن ذلك أنه مجرم.

وبحسب وكالة رويترز، فمهما كان الغرض الذي يتم فيه استخدام مقطع الفيديوالمزيف، سواء سياسياً كالمرشحين للانتخابات، أوالإضرار بالاستقرار الاجتماعي وحياة الناس، سيعد جريمة وسيقع مصممه تحت طائلة القانون.

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فيما تأتي هذه الخطوة من الصين بعد شهرواحد عقب قيام ولاية كاليفورنيا الأمريكية، باعتبارأن استخدام deepfakes في صنع الفيديوهات الخاصة بالحملات الانتخابية جريمة، وهي المرة الأولى التى تقوم فيها ولاية أمريكية بتجريم التزييف العميق.

ويشمل هذا القانون الجديد كل أشكال المحتوي وليس الفيديو فقط، وهو ما يعني أنه يشمل أيضا الصور والصوت.

فيما تعمل في الوقت الراهن العديد من شركات التكنولوجيا ابتكار أدوات جديدة للتعرف على المقاطع المزيفة والعمل على تقليل انتشارها للجمهور.