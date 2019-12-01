شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيزك ضخم يسقط على امرأة فى ألاباما.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن هناك سيدة تعد الشخص الوحيد الذى سقط عليه نيزك فى العالم، بينما كانت نائمة على أريكتها داخل منزلها، هذا ما حدث للسيدة التى تدعى آن إيزالبيث هودجز من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإنه فى ذات اليوم 30 نوفمبر من عام 1954، تلقت امرأة من ولاية ألاباما مفاجأة من خارج هذا العالم، عندما تحطمت أريكتها التى كانت تنام عليها بنيزك طوله 10 رطل من السقف واصطدم بجانبها.

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النيزك

ولم يكن سكان المدينة متأكدين مما إذا كان الكائن نيزك فى البداية، حتى أنهم شكوا فى كون هذا الجسم جزءا من طائرة للاتحاد السوفيتى، واحتشد الناس حول منزل السيدة التى ذهبت إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر كدمة سيئة تسبب فيها النيزك، ولكنه مع ذلك لم يصبها بالأذى على أى حال.

وأكد العلماء أن الصخرة سقطت من الفضاء، حيث قدمت السيدة النيزك لمتحف التاريخ الطبيعي، وتم تسجيلها فى التاريخ كأول سيدة يضربها نيزك.