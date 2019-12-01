- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيزك ضخم يسقط على امرأة فى ألاباما.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإنه فى ذات اليوم 30 نوفمبر من عام 1954، تلقت امرأة من ولاية ألاباما مفاجأة من خارج هذا العالم، عندما تحطمت أريكتها التى كانت تنام عليها بنيزك طوله 10 رطل من السقف واصطدم بجانبها.
النيزك
ولم يكن سكان المدينة متأكدين مما إذا كان الكائن نيزك فى البداية، حتى أنهم شكوا فى كون هذا الجسم جزءا من طائرة للاتحاد السوفيتى، واحتشد الناس حول منزل السيدة التى ذهبت إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر كدمة سيئة تسبب فيها النيزك، ولكنه مع ذلك لم يصبها بالأذى على أى حال.
وأكد العلماء أن الصخرة سقطت من الفضاء، حيث قدمت السيدة النيزك لمتحف التاريخ الطبيعي، وتم تسجيلها فى التاريخ كأول سيدة يضربها نيزك.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: نيزك ضخم يسقط على امرأة فى ألاباما.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.