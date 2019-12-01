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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Cura Modus”..نظام فريد من نوعه للنوم والتخييم 6 في 1
متابعة-سنيار: “Cura Modus” هو نظام فريد من نوعه للنوم والتخييم يجمع بين الخيمة، لحاف مدمج، فراش معزول، أرجوحة شبكية، شرفة، بطانية للنزهات والمزيد في نظام التخييم 6 في 1 المصمم لتوفير الراحة في الهواء الطلق أينما كنت.
الخيمة مقاومة للماء، وتتميز بقاعدة قابلة للنفخ، وتوفر لمحبي المغامرة كل ما سيحتاجونه لرحلة تخييم ممتعة.
بدلا من حمل الكثير من الأمتعة، يوفر لك نظام التخييم المبتكر، فراشا وبطانية ولحاف مضغوط وخيمة ووسادة والكثير من الأغراض الأخرى، وهي مقاومة للماء، كما أنها مزودة بشبكة تحميك من الحشرات.
Crua Modus متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 199 دولارا أو ما يقرب من 155 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال أبريل 2020.
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