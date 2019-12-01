كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تويتر تعلن أنها لن تحذف الحسابات الغير النشطة

متابعة-سنيار: بعد أن أعدت خطة لإزالة حسابات المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول لأكثر من ستة أشهر،قالت شركة تويتر إنها ستتوقف مؤقتا عن حذف الحسابات غير النشطة على منصتها.

ففي تحديث نشر على «تويتر» يوم الأربعاء، قالت الشركة إنها ستؤجل تنفيذ تلك الخطة حتى تجد طريقة لإحياء ذكرى المستخدمين الذين لقوا حتفهم.

وقال فريق «تويتر» للدعم في تغريدة، “لن نقوم بإزالة أي حسابات غير نشطة حتى نخلق طريقة جديدة للأشخاص لإحياء ذكرى الحسابات”.

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وأوضح أحد ممثلي الشركة إن «تويتر» بدأ في التواصل مع المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول إلى الموقع منذ أكثر من ستة أشهر، لإبلاغهم بإزالة الحساب المحتملة، وأشار إلى أن هذه العملية ستستغرق عدة أشهر، وستكون أسماء المستخدمين للحسابات المحذوفة في نهاية الأمر متاحة للاستخدام مرة أخرى.

ولم تذكر الشركة بالتحديد متى ستصبح أسماء المستخدمين للحسابات التي تمت إزالتها متاحة للمستخدمين الحاليين.