تكنولوجيا: Fujifilm تطلق تحديث لكاميرة X-T3 تقدم من خلاله أدوات تحكم متطورة لمثبت الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث كاميرة Fujifilm X-T3 ليدعم المستخدمين بقدرة أفضل على التحكم في مثبت الكاميرة من خلال أدوات تحكم متطورة تتيح للمستخدم بدء التسجيل، أو تغيير إعدادات الكاميرة من بين مميزات أخرى.

تتميز كاميرة Fujifilm X-T3 بتصميم صغير الحجم في فئة الكاميرات بدون مرآة داخلية، أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل الفيديو بكفاءة، مما يجعلها إختيار جيد للإستخدام مع مثبت الكاميرة.

يأتي تحديث البرمجيات لكاميرة Fujifilm X-T3 ليدعم إستخدام مثبت الكاميرة بكفاءة أكبر، حيث عملت Fujifilm خلال الفترة الماضية مع DJI وShenzhen Gudsen وأيضاً Zhiyung، لتدعم التحكم في كاميرة X-T3 مع مثبت الكاميرة بكفاءة أفضل مثل Ronin S وCrane 2 من بين منتجات أخرى.

ويتصل مثبت الكاميرة مع كاميرة X-T3 عن طريق كابل USB-C، إلا أن الكاميرة دعمت فقط في البداية إلتقاط الصور السريعة، بينما يتيح التحديث الآن بدء تسجيل الفيديو أو إيقاف التسجيل، لذا فإن التحديث يستهدف بشكل رئيسي دعم المستخدمين في تسجيل الفيديو.

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أيضاً يمكن مع مثبت الكاميرة Ronin S/SC أو Crane 2 أن تدعم الكاميرة ميزة التركيز، بينما تأتي الإصدارات الأخرى من مثبت الكاميرة بميزة التثبيت اليدوي مع العدسات الإلكترونية.

كما يتيح التحديث التحكم في إعدادات الكاميرة عبر مثبت الكاميرة، مثل إعدادات سرعة المصراع، مع التحكم في ISO، والتحكم أيضاً في التعرض.

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