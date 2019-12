حملة تطهير حسابات تويتر غير النشطة ستؤثر على الحسابات الأوروبية فقط الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شبكة تويتر مؤخرًا أنها ستبدأ بتطهير شبكتها الإجتماعية من الحسابات غير النشطة في شهر ديسمبر المقبل. سيؤدي هذا في الأساس إلى حذف الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول إليها خلال الأشهر الستة الماضية، كما سيتم إعادة توفير أسماء المستخدمين للحسابات التي تم إزالتها للمشتركين الجدد. ومع ذلك، يبدو أن هذا الإعلان لم يتلقى تلك الإستجابة التي كانت تأملها تويتر.

ونتيجة لذلك، قامت تويتر بتقديم توضيحات إضافية حول خططها. ووفقا للشركة، فقد ذكرت أن تطهير الحسابات لن ينطبق إلا على حسابات المستخدمين في أوروبا في الوقت الراهن بسبب أنظمة الخصوصية المحلية مثل GPDR. وتشير تويتر أيضًا إلى أنه كان لديها دائمًا سياسة خاصة بالحسابات غير النشطة، ولكنها إعترفت أيضًا بأنها ليست سياسة يتم تطبيقها بإستمرار.

كانت هناك أيضًا بعض المخاوف من المستخدمين بشأن الحسابات التي تخص ذويهم المتوفين. ووفقًا لشبكة تويتر، فقد أقرت بذلك وستؤجل أيضًا عملية التطهير أثناء إكتشافهم طريقة للسماح للمستخدمين بإحياء ذكرى الحسابات، فهناك الكثير من الناس الذين لا يزالون يزورون حسابات تويتر الخاصة بأحبائهم المتوفين لإسترجاع بعض الذكريات والأفكار التي كانت لدى أحبائهم.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.