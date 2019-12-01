الهواتف Galaxy A11 و Galaxy A31 و Galaxy A41 ستأتي مع 64GB من الذاكرة كحد أدنى

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت سلسلة هواتف Galaxy A Series نجاحًا كبيرًا هذا العام وستهدف شركة سامسونج إلى مواصلة هذا النجاح في العام 2020 من خلال إطلاق طرازات جديدة مثل Galaxy A11 و Galaxy A31 و Galaxy A41. ستحمل هذه الطرازات الأسماء الرمزية SM-A115X و SM-A315X و SM-A415X على التوالي، والأخبار السارة هي أنها ستأتي جميعها مع 64GB من الذاكرة الداخلية كحد أدنى.

إذا نظرنا إلى الوراء، فقد تم إطلاق كل من Galaxy A10 و Galaxy A30 مع 32GB من الذاكرة الداخلية كحد أدنى، لذا فإن الإنتقال إلى 64GB يُعتبر موضع ترحيب. وحصلنا في الأونة الأخيرة على أولى الصور للهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71 واللذان يجب أن يأتيا مع شاشات Infinity-O AMOLED جديدة ووحدة مستطيلة للكاميرات في الخلف. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هواتف Galaxy A Series الإقتصادية ستأتي أيضًا مع هذا التصميم الجديد.

Advertisements

تشير بعض الشائعات الأولية إلى أن أولى هواتف Galaxy A Series ستصل في أوائل شهر ديسمبر المقبل، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.