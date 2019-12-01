الهاتف Galaxy A50 يحصل على تحديث جديد يجلب معه مجموعة من الإصلاحات الأمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتبر Galaxy A50 واحدًا من أنجح هواتف سامسونج هذا العام، فهو حقق مبيعات قياسية منذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، ولذلك فليس من الغريب أن نرى شركة سامسونج حريصة على تحديث هذا الهاتف من حين لآخر لإرضاء العملاء. وعلى ذكر ذلك، فقد بدأت شركة سامسونج مؤخرًا بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy A50.

التحديث الجديد الذي حصل عليه الهاتف Galaxy A50 يحمل البنية رقم A505FDDU3ASKA، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر كما أنه يعمل أيضًا على تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف، فضلا عن ترقيع عدد من الثغرات الأمنية في البرمجيات الخاصة بشركة سامسونج.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.