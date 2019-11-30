ساعة آبل تقاطع خبير الأرصاد الجوية وتعارض توقعاته

ظهر مساعد شركة آبل الصوتي سيري Siri هذا الأسبوع بشكل غير مخطط له على قناة هيئة الإذاعة البريطانية BBC بعد أن نشط خبير الأرصاد الجوية المساعد عن طريق الخطأ.

وكان توماس شافيرناكر Tomasz Schafernaker خبير الأرصاد الجوية على قناة هيئة الإذاعة البريطانية يقدم حالة الطقس ويصف الظروف الباردة والثلجية في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة.

وتعرض الخبير الذي يرتدي ساعة آبل الذكية على معصمه لموقف محرج أثناء البث المباشر بسبب تنشيط المساعد الصوتي، والذي كان لديه رأي آخر يتعارض مع رأي الخبير.

وبينما كان توماس شافيرناكر يتحدث عن الثلوج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويستعرض إمكانية حدوث تساقط للثلوج في أوروبا، فإن مساعد آبل الصوتي قال: ليس هناك تساقط للثلوج في التوقعات.

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واعتذر خبير الأرصاد الجوية عن الهفوة الصغيرة وحاول تدارك الموقف بسرعة، إلا أن مذيع القناة لم يسمح بذلك، قائلًا: هناك تساقط للثلوج في تنبؤاتك، ليرد الخبير بالإيجاب، موضحًا احتمال أن لا يعرف سيري المكان الذي يتحدث عنه.

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هذا وقد تفاعل الخبير مع الحادث على تويتر، مشيرًا إلى أنه لم ينشط سيري عن قصد، وألقى باللوم بدلاً من ذلك على آبل، فيما رد حساب تويتر آخر مرتبط بالطقس على شافيرناكر موضحًا إمكانية حدوث ذلك بسبب تفعيل خيار “Raise to Speak.