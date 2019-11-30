شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket Lab تؤجل إطلاق صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤجل شركة Rocket Lab إطلاق الصواريخ المخطط لها لمزيد من الاختبارات الأرضية، فستحتاج مهمة الشركة لاختبار ميزات الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أعلنت الشركة أنها بحاجة إلى تأجيل محاولة الإطلاق المخطط لها في الوقت الحالي لإجراء المزيد من الاختبارات.

وقالت فى بيان "نحن نمتنع عن محاولة الإطلاق اليوم لإجراء مزيد من الاختبارات على النظم الأرضية"، موضحة "سنقوم بتحديث موعد إطلاق مستهدف جديد قريبًا، وتظل النافذة مفتوحة حتى 12 ديسمبر".

وكان من المفترض أن يرسل معزز الشركة الإلكترونى على مرحلتين سبعة أقمار صناعية إلى مدار حول الأرض من نيوزيلندا اليوم فى الساعة 3:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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وستلعب قابلية إعادة الاستخدام أيضًا دورًا كبيرًا فى هذه المهمة حيث يهدف Rocket Lab إلى خفض تكاليف الإطلاق في المستقبل.

وتعد شركتى SpaceX و Blue Origin شركتان أخريان للصواريخ تستخدمان الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك بإسقاط معززاتها من أجل الهبوط العمودي بمساعدة المحركات التي تبطئ من نزولها.

وسيكون الإطلاق القادم هو المهمة العاشرة لـ Rocket Lab ، والتى ستطلق عليها الشركة اسم "Run Out of Fingers".