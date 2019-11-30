شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون "جلد صناعى" يتيح للروبوتات الشعور باللمس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء الشهر الماضي عن تطوير جلد اصطناعى سيمكن الروبوتات من الشعور بالاتصال الجسدى والاستجابة له، وهى مهارة ستكون ضرورية للتواصل مع الناس، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال البروفيسور، جوردون تشينج، الذى طور الجلد الخاص مع فريقه في جامعة ميونخ التقنية، "في الوقت الحالي، ليس لدى الروبوتات أى شعور باللمس"، لكن التقنية الجديدة ستساعدهم على اكتسابها.

من جهته قال خبير الروبوتات فى المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، كيارا بارتولوزى، "تعمل تقنية (Touch) على تمكين التشغيل الآمن للروبوت، من خلال الكشف عن الاتصال والشعور بالعقبات غير المرئية وإتاحة إمكانية تطبيق القوة الصحيحة لإنجاز المهمة، دون الإضرار بالأشياء والأشخاص والروبوت نفسه".

وبحسب الخبراء لا يمكن لهذا الجلد الخاص أن يجعل التعاون بين البشر والروبوتات أكثر أمانا فحسب، بل يمكن الروبوتات مستقبلا من العمل كمقدمي خدمات والرعاية في مجالات مختلفة ومنها الصحية.

Advertisements

ولتطوير الجلد الصناعي، بدأ الباحثون بدراسة البشر، ولاحظوا أن كل شخص لديه حوالي 5 ملايين من المستقبلات الجلدية التي تسجل ما يحدث على سطح الجسم وترسل إشارات إلى الدماغ، لكن الدماغ لا يستطيع معالجة المعلومات من الأطراف في نفس الوقت، بل يعطي الأولوية لأحاسيس الجديدة.

وقام الفريق العلمي بتقليد تلك الطريقة التي يتبعها الإنسان، وغطى الفريق روبوتا بحجم بشري "H-1" بأكثر من 13000 جهاز استشعار من الكتف إلى أخمص القدمين، والتي يمكنها اكتشاف درجة الحرارة والتسارع والقرب والضغط.

ويعمل الفريق حاليا على إنشاء خلايا استشعار أصغر يمكن إنتاجها بكميات كبيرة، ومن جهة أخرى اعتبر بعض العلماء أن التكلفة العالية لكل أجهزة الاستشعار وهشاشتها ثمثل عائقا كبيرا أمام الإنتاج الضخم، بحسب "سي إن إن".