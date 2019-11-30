شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجنود فى المستقبل برؤية تحت الحمراء ويتحكمون فى الأسلحة بعقولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تتكون جيوش المستقبل من السايبورج cyborgs، وهو مصطلح يعبر عن نصف بشرى ونصف آلة، مع رؤية الأشعة تحت الحمراء، والسمع بالموجات فوق الصوتية، وقوة فائقة، ومجهزة بأسلحة يسيطر عليها العقل.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية، ففى تقرير للجيش الأمريكى، حدد خبراء من Devcom وهى قيادة تطوير القدرات القتالية، عددًا من التقنيات المستقبلية المحتملة التى يمكن استخدامها لتعزيز الجنود فى ساحة المعركة بحلول عام 2050.



سايبورج وتشمل هذه الأطراف المحسنة لزيادة القوة، العين التى توفر رؤية الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وجهاز الصوت الذى يوفر السمع فوق ودون الصوتى. Advertisements كما يشيرون إلى أن الجندى المستقبلى يمكن أن يمتلك جهازًا عصبيًا يحسن قوة الدماغ ويسمح له بالتحكم فى الأسلحة بعقله. وشملت المناقشة العشرات من العلماء والعسكريين وعلماء الأخلاقيات وغيرهم من الخبراء الذين ناقشوا تقنيات المستقبل، وما هو تأثير سايبورج على المجتمع وكيف ستغير الحرب.



سايبورج

وتضمنت الدراسة تقسيم التصميم المستقبلى لجندى سايبورج إلى المناطق الرئيسية التي من المحتمل أن تكون ممكنة بحلول عام 2050، وفحصوا التغييرات في العينين والأذنين والدماغ والجهاز العضلي من خلال أربع "دراسات حالة" تدرس التقنيات المختلفة التي يمكن تطويرها وما هو تأثيرها على المجتمع والحرب.

وتنبأت الدراسة أن تحسينات الآلة البشرية ستصبح متاحة على نطاق واسع قبل عام 2050، ومن المرجح أن يقودها استخدام طبي بدلاً من الجيش، فسيدعم سوق الرعاية الصحية تحسينات الأجهزة البشرية في المقام الأول خاصة مع زيادة فقدان الوظائف من الإصابة أو المرض.