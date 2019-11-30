تكنولوجيا: مواصفات هاتف NOVA 6 5G قبل الإعلان الرسمي في 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف هواوي NOVA 6 5G في قوائم VMALL مؤخراً، حيث كشفت عن تفاصيل مواصفات وألوان الهاتف قبل الإعلان الرسمي في 5 من ديسمبر.

ظهر هاتف Nova 6 5G في إعلانات تشويقية نشرت من هواوي خلال الفترة الماضية، واليوم يظهر الهاتف في صور رسمية مسربة نشرت في قوائم VMall، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف بنموذجين يتميز الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

يأتي هاتف NOVA 6 5G بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة، مع إطارات نحيفة جداً في جانبي الشاشة، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بأكثر من إختيار في الألوان، حيث أكدت التسريبات المصورة اليوم على كلاً من ألوان الأسود، الأزرق، البرتقالي، إلى جانب الأزرق المتدرج ولون أحمر مميز يأتي مع طباعة في الجهة الخلفية.

من جانب أخر يأتي هاتف NOVA 6 الذي يدعم الإتصال بشبكات 4G بسعة تخزين 128 جيجا بايت فقط، أيضاً لا تقدم هواوي اللون الأحمر لهذا النموذج من الهاتف.

كما كشفت قائمة مواصفات الهاتف عن موقع مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، حيث من المقرر أن يتوافق نموذج 4G في نفس الميزة، كما يدعم الهاتف رقاقة Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بينما يتوفر نموذج 5G بسعة 256 جيجا بايت أيضاً.

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وتأتي الكاميرة الأمامية بمستعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 60 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل، ومستشعر 12 ميجا بيكسل ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh ويدعم شاحن 40W ، إلا أن تسريبات قوائم VMALL عرضت هاتف NOVA 6 5G للحجز المسبق دون الكشف عن سعر الهاتف.

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