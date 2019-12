نائب رئيس شركة Oppo يكشف لنا عن سعة بطارية الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro 5G في شهر ديسمبر المقبل. سيضم هذا الأخير شاشة منحنية الطرفية وهيكل زجاجي بسمك 7.7 ملمتر.

في حين أن هذا يبدو رائعًا، فقد كنا قلقين من أن هذا سيحدث على حساب سعة البطارية. ومع ذلك، قال الآن السيد Brian Shen، نائب رئيس شركة Oppo أن هذا لن يكون هو الحال، وأنه سيتم شحن الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G مع بطارية بسعة 4025mAh، وهي قوية حتى وفقا لمعايير اليوم.

على سبيل المقارنة، فإن بعض الهواتف التي تم إطلاقها مؤخرًا في التشكيلة مثل Oppo Reno 2 و Oppo Reno Ace تضم بطاريات بسعة 4000mAh مع العلم بأن سمكها يبلغ 9.5mm و 8.7mm على التوالي.

لا نعرف الكثير عن الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G في الوقت الراهن، ولكن تم التأكيد على دعمه لشبكات 5G المستقلة وغير المستقلة، ومن المحتمل أيضًا أن يضم شاشة مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. عمومًا، ينبغي أن تظهر المزيد من المعلومات حول سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في الأيام المقبلة.

In answer to some comments - OPPO Reno3 Pro 5G has a 4025mAh battery, matching users needs of power and speed even with it's thickness of 7.7mm. 🤓