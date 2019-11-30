تحديثات Android 10 المستقرة لهواتف Galaxy S10 متوفرة الآن للتحميل

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في ألمانيا. كان هذا التحديث متوفر فقط للمختبرين، ولكنه الآن بدأ يشق طريقه لجميع الهواتف في البلاد.

بدأ ملاك Galaxy S10 في ألمانيا بتلقي هذا التحديث والذي يصل حجمه إلى ما يزيد قليلاً عن 1.9 جيجابايت كما يوفر أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر. يجب أن نشير إلى أن المزيد من المناطق ستحصل على التحديث قريبًا.

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الآن إذا كنت لا تعيش في ألمانيا وتكره الإنتظار، فإن القائمين على موقع SamMobile لديهم تحديثات Android 10 المستقرة لجميع الإصدارات الثلاثة من Galaxy S10 جاهزة للتحميل. إذا كنت تعرف طريقة تثبيت التحديثات يدويًا على Galaxy S10 أو Galaxy S10e أو +Galaxy S10، فبإمكانك التوجه إلى روابط المصدر أدناه.

ضع في إعتبارك أنه من الأفضل دائمًا عمل نسخ إحتياطي لبياناتك قبل العبث بنظام التشغيل يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك إذا لم تكن متمرسًا.

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