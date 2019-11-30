أمعن النظر في هذه الصور الرسمية الجديدة للهاتف Vivo X30

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعلن شركة Vivo عن سلسلة هواتف Vivo X30 Series في الشهر المقبل، وقد عززت الشركة من حملتها الدعائية على مدار الأسابيع القليلة الماضية. نحن نعلم بالفعل كيف ستبدو الواجهة الخلفية للهاتف، ولكن حساب Vivo الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo كشف لنا اليوم عن أولى الصور الرسمية للهاتف.

يظهر الهاتف Vivo X30 في هذه الصور باللون الأحمر والأزرق وهو في حوزة عارضة الأزياء الصينية Liu Wen. وعلى ذكر ذلك، تدعي شركة Vivo أن الهاتف Vivo X30 سيكون مناسبًا لإلتقاط الصور الإحترافية والصور المقربة التي يصل التقريب فيها إلى ×60.

الهاتف Vivo X30 سيكون متوفرًا أيضًا في نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يجعله أول عضو في سلسلة هواتف Vivo X Series يدعم هذا الجيل الجديد من الشبكات. ولحد الآن، يُعتبر Vivo NEX 3 5G هو هاتف Vivo الوحيد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

من المتوقع أن يضم الهاتف Vivo X30 المعالج Exynos 980، وروم JoviOS الذي يستند على نظام Android 10، وهو الروم الذي سيأتي ليحل محل روم FunTouchOS الذي تشتهر به هواتف Vivo.