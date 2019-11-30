شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على حفرية غامضة لأسماك ما قبل التاريخ العملاقة فى روسيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم العثورفي روسيا على حفرية نادرة من الأسماك العملاقة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وهذه الأسماك المخيفة جدًا نوع منقرض لسمك القرش الشبح المعاصرة في العصر الحديث.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشفت هذه السمكة في منجم فحم مفتوح في فولوجراد بجنوب روسيا، والتى تعد أحدث مثال على الأسماك الغضروفية، حيث يظهر ترسانة متحجرة لأسنان القتل الدائرية الخاصة بالمخلوق.





وكانت الهيليكبريون التى تم اكتشافها أكبر الحيوانات المفترسة على وجه الأرض منذ حوالي 270 مليون عام.

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وقال البروفيسورإيجورنوفيكوف، من معهد الحفريات في موسكو، إن دوامة الأسنان الحلزونية هي واحدة من أكثرالحفريات الغامضة في العصر الباليوزوي".





وأضاف "تحتوي على سلسلة من شفرات حادة للأسنان ذات جذر حلزوني شائع مع العديد من العشرات من الأسنان، وكانت الأسنان مسننة عند إغلاق الفكين فانقلبت للأمام، مما سمح للأسماك بالتفاعل بشكل فعال مع سطح الفريسة."

ويُعتقد أن الهليكوبريون وقعوا ضحية للانقراض الجماعي، وهو الأكبرفي تاريخ العالم، الذي أنهى العصر البرمي قبل حوالي 252 مليون عام.