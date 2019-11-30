شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا طائرات ركاب المستقبل الصينية لعام 2035 أسرع من الصوت 5 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الصين تطوير أول طائرة ركاب أسرع من الصوت 5 مرات وأطلقت عليها اسم "الطائرة الخضراء فائقة السرعة" والذى سيتم إطلاقها فى المستقبل القريب وتحديدا فى عام 2035.

وأشار التقرير، إلى أن الطيارة التى يتم تطويرها تكسر حاجز سرعة الصوت الذى يتراوح من 980 إلى 1470 كيلومترا فى الساعة.

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وأضاف التقرير بحسب موقع جريدة العين الإماراتية، أن هذه الطائرة يمكنها أن تطير بسرعة 1236 كيلومترا فى الساعة، وهو ما يعنى أن رحلة من لندن إلى نيويورك قد تستغرق أربع ساعات ونصف ساعة أو أقل، ويمكنها السفر بسرعات تصل إلى 5 أضعاف سرعة الصوت.

وأضاف التقرير، أن الأمر ليس بجديد على الصين فهى واحدة من الدول الرائدة فى مجال تصنيع وتطوير الطائرات ذات السرعات الفائقة. لافتا إلى أنه فى عام 2018 كشفت عن مقاتلة نووية أسرع من الصوت بين 5 إلى 10 مرات، تحمل اسم "دى إف- زد إف" أو "ملاك الموت". يعتقد أنها ستكون جاهزة للعمل عام 2020 بالإضافة إلى إلى أنه فى سبتمبر عام 2019، كشفت عن طائرة تجسس من دون طيار سرعتها تفوق سرعة الصوت، من نوع "دى أر- 8" أو "السيف الحاد".