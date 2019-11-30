شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو يكشف بقاء عائلة أمريكية في صحن طائر منذ 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرحديث عن وجود عائلة أمريكية تعيش في منزل على شكل صحن طائرصنع من البلاستيك منذ عام 1969 ويقع على تلة صخرية مرتفعة في مدينة كاليفورنيا، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتم بناء هذا الشكل الهندسي والذي تبلغ مساحته 520 قدما، في الفترة التي شهدت فيها أمريكا تحمسا شديدا للسفر إلى الفضاء بالإضافة إلى شائعات الصحون الطائرة التي انتشرت في تلك الحقبة.

وصمم البناء مهندس معماري فلندي يدعى ماتي سورونين ليكون شاليها للتزلج يمكنهم من خلاله تبديل ملابسهم ووضع أمتعتهم، حيث كان الهدف منه هوإنشاء منزل خفيف الوزن يمكن وضعه وحملة في أي وقت بسهولة.

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وتم تصنيعه لأول مرة في فنلندا، حيث تم بناء ما يصل إلى 100 صحن بين عامي 1968 و 1978، وبقي منها 67 فقط، مع 20 في الولايات المتحدة، واشترى مالك الصحن " المنزل" الهيكل بعد أن تلقى اتصالا من صديق له أخبره بأن أصحابه يحاولون تدميره، ليتصل فورا ويعرض نقله من المكان على نفقتة، فوافقوا فورا على أن يتم ترحيله خلال اسبوع.

وقام بعدها بعملية ترميم وإعادة تصميم داخلي للهيكل ليحوله إلى منزل صيفي، وتوقفت الشركة المصنعة لهذه المنازل المتنقلة عن العمل في منتصف السبعينات بسبب ارتفاع تكاليف البلاستيك نتيجة ارتفاع النفط، بحسب "سي إن إن".