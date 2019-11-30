شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مترو "بكين" يبدأ الاعتماد على تقنية التعرف على الوجه لتقليل الإزدحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إحدى محطات مترو الأنفاق في بكين استخدام نظام التعرف على الوجه لفرز الركاب خلال ساعات الذروة، حيث تم وضع التقنية التى تعرف بـ Big Brother-esque عند مدخل المحطة في العاصمة وتقوم بجمع البيانات عن الأفراد عند دخولهم، بحسب موقع ميرور البريطانى.





ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، سيكون بمقدورها فرز المسافرين وتقسيمهم إلى ممرات مختلفة بناءً على "نظام ائتمان" وبالتالي تخفيف الازدحام في الأوقات المزدحمة خلال اليوم.

من جهته قال " تشان مينغ هوى "، مديرمركزبكين لمراقبة حركة المرور بالسكك الحديدية، أن أي أكياس أكبر من ورقة A4 سيتم فحصها بشكل منفصل، وأضاف قائلا:" تهدف هذه التقنية إلى تحسين كفاءة عمليات الفحص الأمني ​​وتتضمن عمليات فحص للجسم وفحص الأمتعة عند دخول أعداد كبيرة من الركاب إلى المحطة".

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وعلى الرغم أن هذه الخطوة تتماشى مع طرح الصين المتزايد لتكنولوجيا المراقبة، إلا أن الجميع لا يفضل هذه الفكرة، كما أن بعض وسائل الإعلام الصينية أثارت بعض المخاوف حول هذه التقنية.

فيما دعا التلفزيون المركزي الصيني إلى سن قوانين لتنظيم انتشار تكنولوجيا المراقبة، حيث يتم فرز الركاب في بوابات مختلفة، ولم تؤكد الشركة التي تقف خلف النظام في محطة المترو، Beijing Ruubypay Science and Technology Co، ما إذا كان سيتم نقل هذه التقنية إلى محطات أخرى في المدينة أم لا.