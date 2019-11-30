تكنولوجيا: ابل تستعد لمضاعفة إنتاج AirPods Pro نتيجة لإرتفاع الطلب على السماعة اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر عبر Nikkei، أشير إلى أن إرتفاع شحنات ابل من سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro سيدفع ابل لمضاعفة إنتاج السماعة، بشكل خاص مع إرتفاع الطلب خلال الفترة الماضية.
حققت شركة ابل نجاح وإنتشار ملحوظ بسماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro، حيث أشارت شركة ابل إلى توقعات بتحقيق شحنات تصل إلى 60 مليون وحدة من سماعتها اللاسلكية، واليوم أكد تقرير جديد على أن شركة ابل ستضاعف الإنتاج لتلبية طلبات المستخدمين.
ويشير تقرير Nikkei إلى أن ابل قد أخطرت الموردين لبدء مضاعفة الإنتاج، لذا من المتوقع أن يتم مضاعفة إنتاج سماعة AirPods Pro اللاسلكية من مليون وحدة شهرياً إلى 2 مليون وحدة شهرياً.
كما أوضح تقرير Nikkei أن سماعة AirPods Pro اللاسلكية يتم تصنيعها في الصين في منشأة Luxshare، بينما يتم تصنيع سماعة AirPods في فيتنام عبر GoerTek.
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