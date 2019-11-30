تكنولوجيا: vivo تقدم هاتف vivo V17 يوم 9 من ديسمبر بتصميم ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة vivo يوم 9 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن هاتف vivo V17 الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

قدمت شركة vivo خلال الفترة الماضية هاتف vivo V17 الذي جاء بتصميم نتوء علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية مع تصميم بشكل الألماس لوحدة الكاميرة الخلفية، ومن جديد تعقد شركة vivo مؤتمرها القادم في الهند للكشف عن هاتف vivo V17 لكن مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

ويكشف الإعلان التشويقي لمؤتمر vivo V17 عن موقع ثقب الشاشة الذي يأتي في الزواية اليمنى من الشاشة، وهو تصميم يحاكي هاتف S5.

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كما تشير بعض التوقعات إلى أن vivo تقدم هاتف S5 في بعض الأسواق بعنوان أخر، إلا أن التفاصيل حول هذا الإصدار غير واضحة في الوقت الراهن، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر vivo في 9 من ديسمبر لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات إصدار الشركة المرتقب.

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