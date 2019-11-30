عائدات Xiaomi في الربع الثالث تبلغ مستوى قياسي، ولكن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت

فاطمة أيت طالب - دبي - بلغت إيرادات شركة Xiaomi في الربع الثالث من هذا العام مستويات قياسية، فهي بلغت 7.63 مليار دولار أمريكي، ولكن كيف وصلت إلى هذا الرقم هو الشيء الأكثر إثارة للإهتمام. كانت أقسام Internet Of Things و Smart Home في الشركة هي القوى الرئيسية وراء النمو في حين تراجع قسم الهواتف الذكية قليلاً.

لا تزال مبيعات الهواتف الذكية تشكل الجزء الأكبر من المبيعات، فهي كانت وراء 4.59 مليار دولار أمريكي من العائدات، ومع ذلك، فهذا الرقم إنخفض بنسبة 7.8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. شحنت شركة Xiaomi نحو 32.1 مليون هاتف ذكي في الربع الثالث من هذا العام، مما يضعها في المرتبة الرابعة على الصعيد العالمي بحصة سوقية قدرها 9.2 في المئة، على الأقل وفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق.

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أجهزة إنترنت الأشياء وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الإستهلاكية كانت وراء 2.22 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات، مما يمثل زيادة كبيرة قدرها 44.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. أما بخصوص قسم التلفزيونات وقسم الحواسيب المحمولة، فقد كانت لوحدها مسؤولة عن 824 مليون دولار أمريكي من العائدات.

توسع شركة Xiaomi على الصعيد العالمي بدأ يؤتي ثماره، فقد إرتفعت الإيرادات الخارجية للشركة في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 17.2 في المئة، وتشكل ما يقرب من نصف إجمالي عائدات الشركة خلال هذا الربع.

وصل صافي ربح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 1.3 مليار دولار، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 37.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى ذكر ذلك، فإن هذا الربح البالغ 1.3 مليار دولار هو أكثر مما حققته شركة Xiaomi خلال العام بأكمله 2018.