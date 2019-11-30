LG تبدأ بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف LG G8 ThinQ

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة LG بإختبار تحديث Android 10 للهاتف LG G8 ThinQ في كوريا الجنوبية في الشهر الماضي، والآن نحن على علم بأن الشركة قد بدأت في إصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لملاك LG G8 ThinQ في البلاد.

تحديث Android 10 المستقر للهاتف LG G8 ThinQ يحمل البنية رقم G820N20c. سجل التغييرات الكاملة التي يأتي بها هذا التحديث غير متاح حاليًا، ولكننا نعلم بأن التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر جنبًا إلى جنب مع كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10.

يجب أن يصل تحديث Android 10 إلى جميع وحدات LG G8 ThinQ الكورية الجنوبية في غضون بضعة أسابيع، ولكن لا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاقه ليشمل مناطق أخرى.

أعلنت شركة LG أيضًا أنها بدأت بإختبار تحديث Android 10 للهاتف LG V50 ThinQ في كوريا الجنوبية، والآن بعد أن بدأت الشركة في إصدار تحديث Android 10 المستقر للهاتف LG G8 ThinQ، فلا ينبغي أن يكون تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف LG V50 ThinQ بعيدًا جدًا.