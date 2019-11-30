شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي تنتظر جوجل ..اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى حاليا منظمو مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى إلى الحصول على تفاصيل حول ممارسات جمع البيانات من جوجل، وذلك وفقًا لوثيقة حديثة، وهى خطوة يمكن أن تشير إلى المزيد من المشاكل التنظيمية لمحرك البحث الأكثر شعبية فى العالم على الإنترنت على وشك الحدوث، والتى سيتبعها بالتالى فرض مزيد من العقوبات.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى غرامات تبلغ أكثر من 8 مليارات يورو إلى جوجل فى العامين الماضيين وأمرتها بتغيير ممارساتها التجارية، وذلك بعد تحقيق أظهرأن الشركة أساءت استخدام هيمنتها.

وفى الأسبوع الماضى، أرسل مسؤول المنافسة فى الاتحاد الأوروبى استبيانات إلى العديد من الشركات، وسألهم عن ممارسات بيانات جوجل ومنحهم شهرًا للرد، حيث ينصب التركيزعلى البيانات المتعلقة بخدمات البحث المحلية والإعلانات عبرالإنترنت وخدمات استهداف الإعلانات عبرالإنترنت وخدمات تسجيل الدخول ومتصفحات الويب وغيرها.

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وقد تم سؤال الشركات عن الاتفاقيات التى توفر بيانات إلى جوجل أو السماح لها بجمع البيانات عبر خدماتها فى السنوات الأخيرة، وما إذا كان قد تم تعويضهم عن ذلك، حيث أراد المنظمين أيضًا معرفة نوع البيانات التى تبحث عنها جوجل، وكيفية استخدامها، ومدى أهمية الشركات فى النظر فى هذه البيانات.

كما تم طرح سؤال آخر حول ما إذا كانت جوجل والشركات تخضع لشروط تعاقدية تحظرأوتحد من استخدام البيانات، وقد أراد المنظمين أيضًا معرفة ما إذا كانت جوجل قد رفضت تقديم البيانات وكيف أثر ذلك على الشركات، فيما رفضت اللجنة التعليق على الاستبيان ولم يكن من الواضح ما هى الشركات التى تم فحصها.

وفى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى رويترز، قالت جوجل: "نحن نستخدم البيانات لجعل خدماتنا أكثر فائدة ولإظهار الإعلانات ذات الصلة، ونمنح الأشخاص عناصر التحكم لإدارة بياناتهم أو حذفها أو نقلها. سنواصل التواصل مع اللجنة وغيرها حول هذه المناقشة الهامة لصناعتنا "