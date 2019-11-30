شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باب النجار مخلع .. اختراق شركة الأمن الرقمي Palo Alto Networks والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واقعة غريبة من نوعها، اعترفت شركة الأمن الرقمي Palo Alto Networks العالمية بأن التفاصيل الشخصية لسبعة موظفين حاليين وسابقين قد تم نشرها "عن غير قصد" على الإنترنت من قبل "بائع طرف ثالث".

وبحسب موقع toi الهندي، فإن بيانات مثل التفاصيل الشخصية لبعض الموظفين السابقين والحاليين - أسمائهم وتواريخ ميلادهم وأرقام الضمان الاجتماعي - قد تم كشفها على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشركة إنهم اتخذوا إجراءً فوريًا لإزالة البيانات من إمكانية الوصول العام وإنهاء علاقة الشركة بالبائع، فيما نقل عن المتحدث باسم الشركة قوله "لقد أبلغنا السلطات المختصة والأفراد المتضررين بالحادث على الفور، ولقد أخذنا حماية معلومات موظفينا بجدية بالغة واتخذنا خطوات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل"

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ومع ذلك، لم تكشف Palo Alto Networks عن مزيد من التفاصيل حول هوية البائع الثالث وكيف تم إختراق التفاصيل الشخصية للموظفين.

يذكر أن Palo Alto Networks أجرت مجموعة كبيرة من عمليات الاستحواذ في الأشهر الأخيرة عبر قطاعات الأمن السيبراني، وقد حصلت مؤخراً على Zingbox لبدء تشغيل أمان إنترنت الأشياء مقابل 75 مليون دولار.