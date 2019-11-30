سامسونج تسجل العلامة التجارية ” Bright Night ” من سلسلة هواتف Galaxy S11 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت التسريبات المرتبطة بالهاتف Galaxy S11 تشق طريقها بوتيرة سريعة إلى الويب مؤخرًا، وآخرها يأتي على شكل علامة تجارية تم تسجيلها لدى مكتب الإتحاد الأوروبي للملكية الفكرية المعروف إختصارًا بإسم EQUIPO. العلامة التجارية المعنية هنا هي ” Bright Night “، وهي العلامة التجارية التي سيتم إطلاقها على مستشعر جديد لكاميرا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. قد يكون هذا مستشعرًا جديدًا مخصصًا بالكامل للتصوير وتسجيل مقاطع الفيديو الليلية وقد يظهر لأول مرة في سلسلة هواتف Galaxy S11 Series أو إسمًا رائعًا لمستشعر 108 ميغابكسل الكبير.

إستخدمت شركة سامسونج ” Bright Night ” بالفعل كإسم للوضع الليلي الخاص بها على السلسلتين Galaxy S10 و Galaxy Note 10 ولكنها تخطط الآن لإستخدام هذا الإسم من أجل الأجهزة أيضًا. لقد رأينا بعض الصور الحاسوبية التي تجسد لنا كيف ستبدو تصاميم سلسلة هواتف Galaxy S11 Series القادمة، ويبدو أننا سنحصل على خمس كاميرات في الخلف في وحدة مستطيلة الشكل ستضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا مُقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5.

ستحصل جميع طرازات Galaxy S11 الثلاثة أيضًا على ليزر التركيز التلقائي وستكون قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة تصل إلى 8K. هناك أيضًا أوضاع جديدة مثل Director’s View و Night Hyperlapse و Single Take Photo و Vertical Panorama، لذلك من الواضح أن شركة سامسونج ركزت كثيرًا على تحسين جودة الكاميرا في هواتفها الرائدة القادمة.